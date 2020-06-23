شكرا لقرائتكم خبر عن الموهبة وحدها لا تكفى..ماذا قدمت إنجى خطاب قبل اعتزالها التمثيل ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكن إعلان إنجى خطاب اعتزال التمثيل مفاجأة، فقد لمحت إلى هذا القرار فى تعليق على منشور لدى الفنانة الشابة نهى عابدين التى أعلنت اعتزالها فى وقت سابق، ووقتها؛ علّقت لها زميلتها الفنانة إنجى خطاب بتأييد قرارها، قائلة: "عندها حق تعبت .. لما تبقى موهوبة كدة وتلاقى ناس فاشلة شغالة أكتر منها.. كلنا بنفكر نعتزل.. والله قريب جدا هحصلها".

إنجى كشفت أن سبب إعلانها الاعتزال تعرضها للظلم وعدم الحصول على ما تستحقه إذ كتبت عبر حسابها الشخصى على "فيس بوك": ”بعد تفكير طويل أوى قررت أعتزل مهنة التمثيل.. قالوا عليا موهوبة بس للأسف الموهبة وحدها لا تكفى".

وتابعت: "مع إنى ضاع عمرى فيها سنين دراسة بكالوريوس تمثيل وإخراج وبعدها دبلومة فى الإخراج وكارنيه النقابة غير سنين اجتهاد وسعى وتعب ومرمطة وظلم ومخدتش حقى اللى أستحقه.. للأسف الوسط ده مليش مكان فيه .. الاعتزال أكرم".

Advertisements

لكن ماذا قدمت إنجى خطاب قبل إعلان اعتزالها، سؤال نجيب عليه فى السطور التالية:

اكتشفها المخرج التليفزيونى جمال عبد الحميد، ورشحها للمشاركة فى مسلسل "سوق الخضار"، وقررت بعدها أن تدرس التمثيل على نحو أكاديمى، فانتسبت إلى قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وعملت على مدار السنوات التالية بين السينما والتليفزيون، فقدمت عدة أفلام ومسلسلات، أبرزها؛ دكان شحاتة، EUC، الفاجومى، ركلام، وفى الدراما؛ أهل كايرو، على كف عفريت، ذات.

لعل من أنجح أعمالها مسلسل "وش تانى" مع النجم كريم عبد العزيز، كما شاركت كضيفة شرف فى الحلقات الأخيرة من مسلسل "كلبش 2"، من بطولة النجم أمير كرارة وهيثم أحمد زكى وروجينا .