شكرا لقرائتكم خبر عن من الشاطئ لصبغة الشعر.. هكذا احتفلت دوا ليبا بعيد ميلاد صديقها..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة العالمية دوا ليبا بعيد ميلاد صديقها عارض الأزياء الفلسطيني الشهير أنور حديد الـ ( 21 عاما ) ، فقد نشرت دوا البالغة من العمر ( 24 عاما ) عدد من الصور التي جمعتها بأنورعبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " والتي تضم أكثر من 47.3 مليون شخص .



دوا ليبا وصديقها

تنوعت الصور التي جمعت دوا و أنور بين رومانسية تظهر مدي تمسكهما ببعضهم البعض حيث ظهر الثنائي بعدد من الصورو هما يتبادلان القبلات سواء في الحفلات أوعلي الشاطئ .



دوا ليبا وصديقها انور حديد

من أبرزالصورالتي حملت خفة ظل واضحة هي التي ظهر بها أنور حديد وهو يساعد دوا ليبا في صبغ شعرها للون الأحمر و كأنه يقوم بدور" الكوافير" .

يذكر أن دوا ليبا أعلنت مؤخرا تأثرها بمقتل جورج فلويد ذوالأصول الإفريقية "غير المسلح" والذي قتل علي يد أحد ضباط الشرطة في ولاية مينيسوتا هذا الأسبوع، والذي ظهر فلويد في لقطات الفيديو المرعبة وهويقول إنه لا يستطيع التنفس، حيث كشفت دوا ليبا عن موقفها عبرصفحتها الشخصية بموقع انستجرام ، وكتبت دوا ليبا: " بالتأكيد يجب أن تكون هذه هي نقطة التحول عندما نواجه جميعا وحشية الشرطة التي ظهرت في الفيديو ليراها الجميع، بالتأكيد هذا عندما نقول " STOP "، ولن نتسامح مع أي أجيال أخرى من الأمريكيين ذوات البشرة السوداء والأشخاص الملونين الذين يعيشوا في حالة خوف من أولئك الذين يجب أن يقوموا بحمايتهم " .

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