هذا ما فعلته أصالة نصري في الساعات الماضية

انتهت الفنانة أصالة نصري من تصوير أغنية جديدة بعنوان “الحب والسلام” من كلمات والحان الشاعر والملحن محمد رحيم الذي نشر مجموعة صور من كواليس التصوير عبر حسابه على موقع انستغرام.

وكتب “رحيم” على الصور: “الحمدلله انتهينا الآن من تصوير أغنية “الحب والسلام” للرائعة الاستثنائية أصالة نصري وانشاءالله نوعدكم بعمل مختلف جدًا في كل عناصره وتركيبته الفنية لم تحدث من قبل وانتاج مشرف لشركة مصرية محترمة ومحترفة وعالمية م/مصطفى إسماعيل ومن اخراج محمد القاضي وأتمنى من كل قلبي ان العمل يحوز على إعجابكم يا أجمل جمهور في مصر والوطن العربي والعالم”.

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آخر أعمال أصالة أغنية بعنوان “جيتني مكسور” أطلقتها منذ عشرة أيام وهي باللهجة الخليجية، من كلمات صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان أحمد الهرمى، توزيع سيروس. وقد حققت أكثر من 6 ملايين مشاهدة على قناة أصالة الرسمية عبر موقع يوتيوب.

نذكر أن أصالة انضمت الى “لايف ستايلز ستوديوز”، حيث تضع الشركة اللمسات النهائية على عمل فني ضخم من العيار الثقيل يجمع “لايف ستايلز ستوديوز” مع النجمة السورية أصالة نصري بأغنية خليجية ستكون مفاجأة للجمهور العربي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تلتقي فيها أصالة برجل الأعمال السعودي فهد زاهد حيث سبق لها ولبت دعوته وعقيلته الى الغداء في صيف 2019 أثناء تواجدها في لبنان وذلك الى جانب عدد من المشاهير والاصدقاء.