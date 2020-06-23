رانيا يوسف ترد بصورة على منتقدي إطلالتها الجريئة على البحر

بعد نشر الفنانة رانيا يوسف صوراً لها على شاطئ البحر بملابس جريئة، قوبلت بعاصفة من الانتقادات، والهجوم بسبب ظهورها جالسة على الأرض مرتدية مايوه كشف عن ساقيها بشكل كامل، وصل إلى جعل البعض يسبها بألفاظ خارجة واتهامات بتعمد الظهور بهذا الشكل للحصول على التريند. بل وصلت الاتهامات إلى تشبيهها بممثلات الأفلام الإباحية.

لكن رانيا لم تعر هذه الاتهامات أي اهتمام، وأعادت نشر صورتها مرة أخرى على حسابها الشخصي بتويتر بشكل ساخر، بجانب صورة لشخصية كارتونية من حلقات المسلسل الكارتوني الشهير "توم وجيري"، تجلس على البحر، بنفس اليئة التي ظهرت بها رانيا في الصور لتشبهها بنفسها.

تصرف رانيا أثار غضب عدد كبير من المتابعين الذين هاجموها بحدة معتبرين أن ما فعلت هو سخرية من الجمهور.

وكانت رانيا قد احتلت تريند أغلب مواقع التواصل الاجتماعي أمس (الاثنين) بسبب تلك الصور وهو ما دعا عدداً كبيراً من متابعيها يجزم أنها تتعمد الإثارة في الأوقات التي تكون فيها غائبة عن أي عمل فني.

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