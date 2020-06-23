ريهام السهلي تصف معاناتها مع كورونا وأسرار فترة مرضها

عادت الإعلامية ريهام السهلي، مرة أخرى إلى شاشة التليفزيون بعد تعافيها من فيروس كورونا الذي أصيبت به منذ ثلاثة أسابيع.

وظهرت ريهام وهي تقدم برنامجها "المواجهة"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، عقب شفائها تماماً من فيروس كورونا.

وفي تصريح خاص "، وصفت فترة مرضها بأصعب تجربة مرت بها في حياتها، مؤكدة أنها عانت من الآلام بشكل لا يتحمله أي إنسان.

وقالت: "أشكر كل القائمين على قناة إكسترا نيوز، فلقد وقفوا بجانبي داعمين في فترة الحجر الصحي التي خضعت لها، فلولا تلك المساندة ما كنت استطعت أن أعود إبى طبيعتي، فدعمهم لي ودعم زملائي أثر بالإيجاب في حالتي النفسية، التي كانت سبباً في شفائي من هذا الفيروس اللعين".

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وأضافت: "كان أسوأ ما يؤرقني في فترة المرض هو غيابي عن جمهوري الي أعشقه، وأتوجه لهم جميعاً بالشكر والعرفان لما رأيته من حبهم ودعمهم لي وأتمنى من الجميع ألا يتهاونوا في الذهاب إلى الطبيب عند الشعور بأي أعراض أو أي تعب، لأن الشفاء يعتمد على اكتشاف المرض مبكراً".

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