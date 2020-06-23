هاني شاكر يدمي القلوب برسالة مؤثرة لابنته الراحلة

القاهرة – لايف ستايل
احتفل الفنان الكبير هاني شاكر، بيوم الأب بطريقة مختلفة، حيث نشر صورة لابنته الراحلة دينا على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" عبر فيها عن اشتياقه الكبير لها.
ووجه من خلال الصورة رسالة مليئة بالمشاعر الصادقة والشوق قال فيها: "حبيبة قلب بابا دينا وتوأم روحي وحشتيني قوي والدنيا من غيرك مالهاش طعم ولا روح إنتي أخدتي معاكي كل الفرح والسعادة ومش سايبة إلا الذكريات وأحلى حاجة في الدنيا مجدي ومليكة ربنا يسعدهم ويبارك فيهم ويجمعنا بيكي يا قلب بابا في الجنة إحنا وكل اللي بتحبيهم وربنا يصبرنا على فراقك يا أحلى وأغلى ملاك شافته عيني".
وكان الفنان الكبير طرح أغنية جديدة بعنوان "هتعدي" والتي يبعث من خلالها الأمل لكل الجمهور في الوطن العربي في زمن الكورونا وإن الأزمة ستنتهي قريبًا، وتعاون نقيب الموسيقيين في الأغنية مع الشاعر رامي أمين، ومن ألحان أحمد برازيلي، وتوزيع زووم.
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