محمود حميدة يكسر الحجر المنزلي بالجلباب والعمة الصعيدي

الفنان الكبير محمود حميدة، واحد من الفنانين الذين كانوا لا يحبذون التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه اقتنع في الفترة الأخيرة بضرورة الدخول إلى عالم السوشيال ميديا حتى يستطيع أن يتفاعل مع جمهوره بشكل أسرع.

وشارك حميدة جمهوره على "إنستغرام" صورة جديدة له مرتديًا فيها جلباباً بلديً وعمامة، ويقف وسط الصحراء وحوله النخيل الأخضر وكتب حميدة في تعليقه على الصورة، "أيوه يا إيوه أنا رايح سيوه.. وطن البراءات الطفولية والشقاوات ألفين شمعه بألفين وات".

يأتى هذا بعد يوم واحد فقط، من تعبير الفنان محمود حميدة، عن اشتياقه للتجمعات ولم الشمل مع الأصدقاء والمقربين، وذلك في ظل العزل المنزلي الذي مازالت تعيشه مصر للحد من تفشي فيروس كورونا ونشر محمود حميدة، حينها، صورة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، وهو يقف بمفرده في الظلام بينما ينعكس على وجهه ضوء خافت للشمس.

وفى تعبيره عن الوحدة واشتياقه للونس واللمة مرة أخرى، كتب تعليقًا على الصورة: "كلمة أنا ما تحلاش إلا بدفا الجماعة.. زى لمّا تخبط على باب الحبايب ويسألوا: مين؟.. تقول "أنا".. ويعرفوك من حسك".

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