عبير صبري تدافع عن الشابة التي طلبت الزواج عبر "فيسبوك"

تسببت الفتاة التي عرضت نفسها للزواج على "فيسبوك" في كثير من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، حيث تباينت الآراء ما بين معجب بما فعلته وبين معارض للفكرة.

وفي سبيل دعمها للفتاة كتبت الفنانة عبير صبري عبر حسابها الخاص على "إنستغرام: "أنا اتفاجئت زي ناس كتير بالفيديو بتاع البنت اللي عايزة تتجوز ناس كتير هاجمتها وقالت إنها عاوزه تكون ترند زي أصحاب التصرفات الغريبة من العري الفاضح أو التصرفات العجيبة أو غيره، لكن الحقيقة أنا تعاطفت معاها".

وتابعت: "شفت إنها اتعاملت مع المجتمع بطريقته الجديدة وقررت تتكلم أو تشتكي على أكبر نطاق واللي عرفته إن مها أسامة بنت من عيلة محترمة وغنية وهي بتشتغل لكن منطوية وخجولة وصديقاتها المتزوجات مش بيعزموها بيخافوا لأنها مش مرتبطة".

وأضافت: "ومسألة إنها في بداية التلاتين بتؤرقها فلجأت للفيديو وطلبت إنها تتجوز بالحلال مطلعتش في فيديو فاضح مثلا ولا قالت عاوزة أصاحب هي عاوزة تتجوز وتتستر وتحب وتتحب أنا بدعمها يمكن الطريقة خضتنا لكن مفيش غلط عاوزة تتجوز تعيش حياتها صح وترضي ربنا ادعولها بلاش تهاجموها بلاش توصلوا كل الناس لليأس الكلمة الطيبة صدقة".

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