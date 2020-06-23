https://www.arablifestyle.com/img/2020/06/arablifestyle-1faan50.jpg

قرر الفنان محمد محيى طرح اغنيته الجديدة "قلت اخونه" بداية شهر يوليو المقبل وذلك عبر قناته على اليوتيوب. والاغنية من كلمات نور الدين حمدى والحان كريم حمدى وتوزيع الموسيقى للفنان فهد. وطرح محمد محيى أغنيتين من ألبومه هما "سهرانين" من كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشى وحققت نجاحا كبيرا. أما الثانية "فوضت أمرى"، فهى من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشى. Advertisements ويحمل البوم محمد محيى عنوان "بتاع زمان" ويضم فيه 18 اغنية منهم "يوم جديد" و"بعد ما" و"متسالهوش". قد يهمك ايضاً: محمد محيى يطرح أغنية فوضت أمرى الأسبوع المقبل محمد محيى يطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد بعنوان "سهرانين"

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