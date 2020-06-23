بـ كليب جمالها حمادة هلال ومنة عرفة يقتربان من 9 ملايين مشاهدة

حقق كليب «جمالها» لـ الفنان حمادة هلال، والفنانة منة عرفة، 8 ملايين و977 ألف مشاهدة، مقتربًا من الـ9 ملايين، بعد طرحه على يوتيوب، يوم 25 مايو، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.

وشاركت الفنانة منة عرفة في الكليب كـ "موديل"، بالاستعانة بمشاهد ولقطات لها من مرحلة الطفولة؛ لتعيد للجمهور ذكريات مشاركتها مع حمادة هلال.

أغنية «جمالها» لـ حمادة هلال، من كلمات: ماجد صبري، جيتار: شريف فهمي، طبلة: ماجد الصواف، توزيع موسيقي: مادو صلاح، والكليب إخراج: أحمد عاطف.

وسبق أن شاركت منة عرفة في فيلم "الحب كده" مع حمادة هلال إنتاج 2007 أي قبل 13 عاما، من إنتاج السبكي وإخراج أكرم فريد.

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وتقول كلمات الأغنية:

دى جمالها اووه لا لا... و قوامها اووه لا لا

خطفتني وعهد الله... بره الدنيا

نفسي اكلم ماما... طيب لا و لا اه

ضحكت لي هاهاها... واختفت فى ثانية

ما تخف علينا بشويش... خلى غيرك ياكل عيش

كفايه حرام... ده جمالك غطى علي الحلوين

وشغلي بالى بالى

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