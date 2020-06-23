شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى: «شديد الخطورة» يضعنى فى منطقتى المفضلة مع الأكشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة سينرجى خلال الأيام الماضية عن البرومو التشويقى لمسلسل السباعيات الجديد «شديد الخطورة»، الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضى، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام على، والمقرر عرضه على منصة watch it خلال الأيام المقبلة، وهو نوعية جديدة فى الدراما التليفزيونية، حيث تدور أحداثه فى 7 حلقات فقط.



الفنان أحمد العوضى بطل العمل، قال لـ«الخليج 365»، إنه تلقى ردود فعل إيجابية بعدما طرح التلير الأول بالإضافة إلى الأفيش التشويقى لمسلسل «شديد الخطورة»، مشيراً إلى أن العمل سيكون مفاجأة للجمهور، خاصة أن المسلسل يصنف ضمن فئة الـ american sasbens، وهو نوع جديد من الدراما تقدمها شركة سينرجى لأول مرة.



وأكد العوضى أن حياته الرياضية ساعدته لتقديم مشاهد الأكشن بطريقة مريحة فى شديد الخطورة، وسهلت على المخرج حسام على عدم الاستعانة بدوبلير فى التصوير، مشيراً إلى أن المسلسل يتضمن مفاجآت من حيث الأداء والحركة والتصوير وخلافه.

وأشار إلى أنه عندما عرض عليه مسلسل «شديد الخطورة» وافق عل الفور، خاصة أن الموضوع شائك ويتضمن العديد من مشاهد الأكشن وهى نوعية الأعمال التى يحبها، والدراما الواقعية، منوها إلى أن العمل يعد أول إنتاج لمنصة watch it، ومن المتوقع أن يشهد المسلسل نجاحا كبيرا خاصة أن فكرة الموضوع جديدة.

وأوضح العوضى، أن المخرج حسام على تجمعه به صداقة قوية، ولذلك كان هناك كيمياء تجمعهما أثناء التصوير، فضلا عن التفاهم الكبير الذى جمع فريق العمل، لافتاً إلى أنه من دواعى سروره العمل مع مخرج بحجم حسام على، فهو قيمة فنية كبيرة على حد قوله، وكونه يقدم أول أعماله على يد حسام على يجلب له السعادة والاطمئنان على المشروع فى حد ذاته.

واستطرد العوضى، أن المؤلف محمد سيد بشير، عندما قدم له المعالجة وقرأها، وافق على الفور، لاسيما أن بشير من المؤلفين الموهوبين، موضحاً أن مسلسل «شديد الخطورة» كتب السيناريو الخاص به بحرفية شديدة، وهو ما سيتضح للجمهور عند عرض المسلسل، لافتا إلى أن البرومو الرسمى للمسلسل من المقرر طرحه خلال الساعات المقبلة، وأتمنى من الله أن ينال إعجاب الجمهور.

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وأوضح العوضى، أن مسلسل «شديد الخطورة» يضم عددا كبيرا من النجوم، على رأسهم الفنانة ريم مصطفى، لافتا إلى أن الجمهور سيفاجأ بشخصية ريم فى المسلسل، حيث إنها ستكون أول ممثلة تقدم الأكشن بطريقة محترفة، وستظهر بشكل مختلف عما تعود عليها الجمهور، كما أن النجم الكبير رياض الخولى سيكون مفاجأة العمل، لاسيما أن الخولى إضافة كبيرة لأى عمل فنى سواء سينمائى أو درامى، ومن المتوقع أن يرى الجمهور خلطة مميزة ومختلفة من الأداء خلال المسلسل.

وعن جديد أحمد العوضى، قال إنه بصدد تقديم عدة أدوار، يفاضل من بينها حالياً، لاسيما أنه يجب أن يكون هادئاً خلال فترة اختيارات الأدوار، خاصة بعد النجاح الذى حققه فى كلبش والاختيار، وهو ما يجعله حالياً يفكر بطريقة أخرى.

ويتناول المسلسل قضية الهاكرز وخطورتهم على الأمن ‏القومى واستخدامهم بشكل كبير فى ضرب مؤسسات ‏الدولة، ‏حيث تعرض كل حلقة فى 30 دقيقة، ومن المقرر أن تعلن ‏الشركة مواعيد عرضه خلال الأيام المقبلة، وينتمى العمل ‏لنوعية الأعمال الأكشن ومكون من 7 حلقات، فهى تجربة ‏جديدة يتم تقديمها لأول مرة فى مصر‎.‎

وتحرص شركة «سينرجى» على تقديم عدة أعمال مختلفة ‏ومميزة خلال الفترة المقبلة تضاهى المسلسلات العالمية ‏على منصة ‎ watch it، المسلسل من تأليف محمد سيد ‏بشير، وإخراج حسام على، ويشارك فى بطولته كل من ‏ريم مصطفى، رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، ‏حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال‎، بالإضافة للعديد من ضيوف الشرف.



