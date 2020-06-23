شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تعجب بموهبة طفلة فى العزف:"بدى حطها بحضنى ساعة وأسمعها ساعات"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة السورية أصالة نصرى، جمهورها ومتابعيها على السوشيال ميديا، قطع فيديو لموهبة فنية لطفلة تعزف على آلة القانون بحرفية شديدة لأحد ألحان الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، وتؤدى الطفلة عزفها بتمكن وإتقان، إضافة إلى تفاعلها مع اللحن الذى يضفى البهجة للنفوس.

وعبرت أصالة عن إعجابها الشديد بموهبة الطفلة الصغيرة فى العزف، وكتبت النجمة السورية فى تعليقها على الفيديو الذى نشرته عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "بدّى شوفها.. وبدّى حطّها بحضنى ساعة.. وبدّى أسمعها ساعات.. الله يحفظها".

ويشار إلى أن الملحن محمد رحيم، كان قد أعلن الانتهاء من تصوير أغنية "الحب والسلام" للنجمة أصالة، وهى من كلماته وألحانه مؤكدا انه عمل مختلف فى كل عناصره، ونشر رحيم مجموعة صور من كواليس التصوير عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليها قائلا :"الحمد لله انتهينا الآن من تصوير أغنيه الحب والسلام للرائعه الاستثنائيه صولا وان شاء الله بنوعدكوا بعمل مختلف جدا فى كل عناصره وتركيبه فنيه لم تحدث من قبل".

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وتابع :"وانتاج مشرف لشركه مصريه محترفه م/مصطفى إسماعيل وأخراج ينافس أكبر اصدارات ظهرت فى العالم للمخرج محمد القاضى وأتمنى من كل قلبى ان العمل يحوز على إعجابكم يا أجمل جمهور فى مصر والوطن العربى والعالم".

وكانت النجمة السورية أصالة نصرى قد عبرت عن سعادتها بسبب تعاونها فى تلك الأغنية مع الملحن محمد رحيم، وأكدت أن الأغنية جعلتها ترقص وتبكى من الفرحة، وسوف تزين مسيرتها الفنية، ليغازلها رحيم قائلا: "أنا اللى بتشرف بصداقتك والعمل معاكى وفعلا الغنوة دى أنا كتبتها ولحنتها من كل قلبى.. يا حبيبتى يا صولا ربنا يخليكى ويزيدك من فضله".

وقالت أصالة عبر تويتر: "الأغنية جننتنى، خلّتنى أرقص وأفرح وأبكى بنفس الفيمتو ثانية، مبروك عليّى هالعمل الّلى أكيد حيزيّن مسيرتى.. والكلام الكلام ياخمّود مو معقول!!! كأنّه الّلى كتبه مجنون".