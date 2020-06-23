شكرا لقرائتكم خبر عن مراحل اكتمال القمر جورجينا رزق من الشباب حتى الآن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم وليد توفيق صور جديدة له برفقة زوجته ملكة جمال الكون السابقة اللبنانية جورجينا رزق، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، حيث يعتبر هذا الظهور الأحدث لها مع عدد من أفراد أسرتها وأصدقائها، وبعد أن شارك وليد صور زوجته جورجينا رزق و تصدرت تريند جوجل بسبب جمالها التي تتمتع به حتى الآن، لذلك شاهد مراحل اكتمال القمر جورجينا منذ الشباب حتى الآن.



جورجينا رزق مع زوجها وليد توفيق

وحصلت جورجينا على لقبي ملكة جمال لبنان في العام 1970 ولقب ملكة جمال الكون في 1971، وتزوجت من وليد توفيق في العام 1990 وأنجبت منه ابنها الثاني "الوليد" وابنتها "نورهان". شاركت في العديد من الأفلام السنيمائيّة قبيل الحرب الأهلية اللبنانية ومنها "جيتار الحب"، "باي باي يا حلوة"، و"الملكة وأنا".

و أعلن النجم اللبناني وليد توفيق مؤخراعن إصداره أغنية جديدة بعنوان "قلبي وقلبك"، ونشر البرومو الخاص بالفيديو الكليب، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وهي من كلمات الشاعر ايهاب غيث وألحان وليد توفيق وتوزيع محمد القيسى، من ناحية أخرى يتعاون وليد توفيق مع الفنان هانى شاكر فى أغنية من ‏ألحانه باللهجة اللبنانية بعنوان "كيف بتنسى" وقد انتهى نقيب الموسيقيين من ‏تصويرها فيديو كليب من إخراج هنا حافظ. ‏

وكانت آخر حفلات النجم اللبنانى وليد توفيق فى العاصمة الغانية أكرا، وذلك بعد غيابه عن حفلات هذا البلد لسنوات عديدة، وحضر الحفل ‏الجاليات العربية هناك وحرص وليد على ارتداء الكمامة الطبية خلال تواجده ‏هناك كإجراء احترازى من تفشى فيرس كورونا المستجد الذى يعانى منه العالم ‏أجمع‎.‎



جورجينا رزق



جورجينا رزق



جورجينا رزق

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جورجينا رزق



جورجينا رزق



جورجينا رزق مع زوجها وليد توفيق



جورجينا رزق وعائلتها



جورجينا رزق وزوجها وليد توفيق