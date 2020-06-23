شكرا لقرائتكم خبر عن تشارليز ثيرون تنفي خطبتها من شون بن في باريس.. صور. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف برنامج The Howard Stern show، النجمة تشارليز ثيرون ونفت ثيرون في تصريحات للبرنامج خطبتها للنجم شون بن في الفترة التي كانا يواعدان بعضهما البعض، حيث قالت أنها لم تخطب له ولم تكن لتتزوجه ابدا مؤكدة أن الأمر مجرد شائعات.

وكانت ثيرون بدأت في مواعدة بن ، في ديسمبر 2013 ، وانفصلا في يونيو 2015 ووقتها أفادت مجلة Us Weekly في ديسمبر من عام 2014 أنهما خطبا سراً في باريس ، وقال مصدر: "لا يوجد خاتم ، لكنهما ملتزمان" إلا أن ثيرون نفت أمر الخطبة بالكامل وأنهما كان يتواعدان فقط.

وكانت عدسات المصورين رصدت النجمة تشارليز ثيرون وهي ترتدي كمامة مبهجة مطبوع عليها ورود و بكامل اناقتها، وذلك أثناء قيامها بتناول العشاء بصحبة ابنتهيا جاكسون وأجوست في ماليبو بكاليفورنيا.

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من جانب أخر تنتظر ثيرون عرض فيلمها The Old Guard يوم ١٠ يوليو المقبل، حيث حقق أول تريلر تشويقى للفيلم مشاهدات وصلت إلى نحو 2.5 مليون، وذلك منذ طرحه على الحساب الرسمى لـ شبكة نيتفلكس، ويدور الفيلم حول مجموعة سرية ومترابطة من المرتزقة بقيادة المحاربة أندى (تشارليز ثيرون) يتمتعون بقدرات غامضة تمنعهم من الموت، ويحاربون منذ قرون لحماية العالم.

وحين يتم تعيين هذا الفريق لأداء مهمة طارئة، وتتعرض قدراتهم الخارقة فجأة للخطر، فإن الأمر يعود إلى أندى ونايل (كيكى لاين) أحدث الجنود انضماماً للفريق، لمساعدة المجموعة على مواجهة التهديدات التى يفرضها هؤلاء الذين يحاولون نسخ قدراتهم والتربح من ورائها مهما كلف الثمن.