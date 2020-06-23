شكرا لقرائتكم خبر عن مع حبايب قلبي.. احتفال خاص من عائلة عاصى الحلاني له في عيد الأب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم اللبناني عاصى الحلاني جمهوره بفيديو من احتفال أسرته له بعيد الأب، عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، في منزله بمزرعته الخاصة، معلقا علي الفيديو قائلا :" احلى عيد مع حبايب قلبي".



عاصى الحلانى

وفى سياق آخر جمعت صورة عائلية قديمة، النجم عاصى الحلانى بزوجته كوليت بولس وأولاده ماريتا ودانا والوليد، تعود إلى عدة سنوات مضت، مؤكدا أنهم زينة الحياة الدنيا.

ونشر الحلانى، الصورة العائلية عبر حسابه على تويتر، صحبها بتعليق: "المال والبنون زينة الحياة الدنيا.. صورة من الذكريات الجميلة مع الحيايب".

وكان النجم اللبنانى عاصى الحلانى، أحيا عيد الأب برسالة مؤثرة إلى والده المتوفى، أكد فيها عن اشتياقه وحنينه إليه، داعيا له بالرحمة والمغفرة.

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ونشر الحلانى عبر حسابه على تويتر، صورة قديمة وهو يقبل يد والده، صحبها بتعليق: "أبى.. أردت أن أكتب عنك فارتعشت يداى كيف أصفك وماذا أقول عنك، ارتجف قلبى.. ففيه من المشاعر لو بحت بها لملأت الأرض اشتياق وحنين، هل أخبرك كم أشتاق إليك؟.. أم أخبرك عن حنينى لرؤية عينيك أم أخبرك عن لهفة أذنى لسماع صوتك وهيبتك وطيفك الذى لا يفارقنى ابداً.. رحمك الله وأسكنك فسيح جنانه".

من ناحية أخرى، انتهى الحلانى من تصوير ثانى أغنيات ألبومه الجديد "رجعتينى لبدايتى"، والأغنية من كلمات عبير أبو إسماعيل، ألحان حسان عيسى، إخراج أحمد المنجد، ومن المقرر أن يتم طرحها فى الأيام المقبلة على القنوات الفضائية.

وكان عاصى الحلانى، قرر تأجيل طرح ألبومه الجديد لعدة أسباب، الأول فيروس كورونا والذى هدد جميع الأنشطة الفنية خلال الفترة الأخيرة، أما السبب الثانى هو الأوضاع اللبنانية التى تمر بها البلاد هناك، أما السبب الثالث رغبته فى إجراء بعض التعديلات الطفيفة على الألبوم، حيث سيضم أغنيتين جديدتين وحذف بدلا منهما أغانى أخرى تم اختيارها من قبل، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم بشكل نهائى فى أواخر العام الجارى.