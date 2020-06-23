شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر: كل الشكر لمن شاركني فى إحياء الذكرى التاسعة لرحيل ابنتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان الكبير هاني شاكر الشكر لكل من شاركه فى إحياء الذكرى التاسعة لرحيل ابنته "دينا"، وكتب عبر حسابه بموقع "انستجرام" :"كل الشكر والتقدير من كل قلبي إلي أصدقائي الفنانين وجمهوري الحبيب الذين شاركوني في إحياء الذكري التاسعة لرحيل ابنتي الغاليه دينا".



هاني شاكر

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وكان هاني شاكر قد أحيا ذكرى ابنته أمس، التي توفيت منذ عدة سنوات، ونشر صورة لها، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليها :"حبيبه قلب بابا دينا وتوأم روحي وحشتيني قوي والدنيا من غيرك مالهاش طعم ولا روح انتي اخدتي معاكي كل الفرح والسعاده ومش سايبه الا الذكريات واحلى حاجه في الدنيا مجدي و مليكه ربنا يسعدهم ويبارك فيهم ويجمعنا بيكي يا قلب بابا في الجنه احنا وكل اللي بتحبيهم وربنا يصبرنا علي فراقك يا احلى واغلى ملاك شافته عينى".

وكان الفنان الكبير هاني شاكر قد طرح أغنية جديدة بعنوان "هتعدى" والتي يبعث من خلالها الأمل لكل الجمهور في الوطن العربي في زمن الكورونا وإن الأزمة ستنتهي قريبًا، وتعاون نقيب الموسيقيين في الأغنية مع الشاعر رامي أمين، ومن ألحان أحمد برازيلي، وتوزيع زووم.

وتقول كلمات الأغنية: "هتعدى والله لتعدى..اتقل وهتحلَى وتَحَدَّى..وهتبقى الدنيا دى وردى فى عنينا..الأزمة دى بجد ورتنا..فيه حاجات كانت برة حساباتنا..قربنا من بعضنا فى بيتنا ودَعينا.. ويارب هون وسهلّها.. قادر فى ثانية تعدِّلها وحياتنا نرجع نكملها فى سعادة وفهمنا الدرس أهو وشوفنا وعرفنا فى ضعفنا وخوفنا إن إحنا نقوى على ظروفنا بإرادة.