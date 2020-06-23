شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف ترد بشكل ساخر على منتقدى إطلالتها بالمايوه الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة رانيا يوسف، الرد بشكل ساخر على كل الانتقادات التي وجهت لها بعد صورتها بالمايوه الأبيض المثير التي نشرتها عبر حسابها على إنستجرام وتكشف عن ساقيها بشكل كامل، وأعادت نشر صورتها مرة أخرى، بجانب صورة لشخصية كارتونية من حلقات المسلسل الكارتوني الشهير "توم وجيري"، تجلس على البحر، بنفس الهيئة التي ظهرت بها رانيا في الصور لتشبهها بنفسها.



رانيا يوسف

تخوض الفنانة رانيا يوسف تجربة جديدة فى الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "الحرامى" ينتمى نوعية أعمال الـ 10 حلقات، حيث تشترك فى بطولته إلى جانب الفنان بيومى فؤاد ويخرجه محمد سلامة ويشارك فى بطولته كارولين عزمى ورنا رئيس وعدد من الفنانين الشباب، للعرض على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت.

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وفى سياق آخر تستعد رانيا يوسف لتصوير الموسم الثانى من مسلسل "الآنسة فرح" الذى تم عرضه بداية العام الجارى، والعمل مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى وإخراج أحمد الجندى واستكمله وائل فرج.

وتنتظر رانيا يوسف عرض الموسم الثانى من مسلسل "مملكة إبليس" على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت، وذلك بعد عرض الموسم الأول فى فبراير الماضى، والعمل يشارك فى بطولته غادة عادل، وإيمان العاصي، وأحمد داود، وسلوى خطاب، وخالد أنور، وأسماء جلال، ونانسي صلاح، ومحمود الليثي، وتأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.

وطرح لرانيا يوسف فى النصف الأول من هذا العام فيلمين هما "دماغ شيطان" وشارك فى بطولته باسم سمرة وسلوى خطاب وعمرو عابد ووليد فواز ونادية خيرى وياسر الزنكلوني وأشرف طلبة وتأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل، و"صندوق الدنيا" وشارك فى بطولته خالد الصاوى وباسم سمرة وصلاح عبد الله وتأليف وإخراج عماد البهات.