شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ظهرت هدي شعراوي في الدراما التليفزيونية؟.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت رائدة تحرير المرأة في مصر هدي شعراوي وأبرز الناشطات المصريات اللاتي شكلن تاريخ الحركة النسوية في أكثر من عمل تليفزيوني وجسدت شخصيتها الكثير من الفنانات نرصد في ذكري ميلادها الكيفية التي ظهرت بها والممثلات اللاتي جسدن شخصيتها باستعراض تلك الأعمال وتفاصيل أداء كل فنانة لتلك الشخصية الأهم في الحركة النسائية المصرية .

قدمت الفنانة الراحلة فايزة كمال شخصية هدي شعراوي عام 2012 من خلال مسلسل " أم الصابرين " والذي قامت ببطولته الفنانة رانيا محمود ياسين ولكن لم يأخذ المسلسل حظه من الشهرة ولم ينال النجاح المطلوب برغم الآداء المتميز للفنانة الراحلة فايزة كمال في تجسيد الشخصية .



هؤلاء قدمن شخصية هدي شعراوي

في مسلسل " مصر الجديدة " للكاتب الكبير يسري الجندي والمخرج محمد فاضل تناول العمل قصة حياة هدي شعراوي وقدمت الشخصية في المسلسل فنانتان هما داليا مصطفي في مرحلة الشباب وفردوس عبد الحميد في مرحلة النضج والكفاح .



سلوي محمد علي مجسدة شخصية هدي شعراوي

عرض المسلسل عام 2004 وللحق كانت الفنانة فردوس عبد الحميد الاكثر تشابها من الناحية الشكلية بالسيدة هدي شعراوي وجسدته ببراعة كبيرة والعمل يعد الأول من نوعه الذي تناول حياة الرائدة هدى شعراوي ورحلة كفاحها الطويلة للحصول على حقوق المرأة المصرية والعربية من خلال قيادتها لأول تظاهرة نسائية من نوعها في الشرق الأوسط ضمن أحداث ثورة 1919 التي أشعل فتيلها الزعيم سعد زغلول ضد الاحتلال البريطاني في مصر ثم كونت المناضلة أول اتحاد نسائي في مصر للمشاركة في مؤتمر الاتحاد النسائي الدولي عام 1923.

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قدمت ايضا الفنانة سلوي محمد علي ضمن سلسلة " وقال الزمان " شخصية هدي شعراوي في مسلسل من إنتاج التليفزيون المصري سيناريو وحوار محمد نجيب أبو العزم وإخراج سعيد عمارة وبرعت ايضا الفنانة سلوي محمد علي في تجسيد الشخصية وقدمت كل مراحلها العمرية شابة وسيدة ناضجة وعجوزة.

يذكر ان هدي شعراوي حضرت أول مؤتمر دولي للمرأة في روما عام 1923م، وكان معها نبوية موسى، وسيزا نبراوي صديقتها وأمينة سرها وكتبت تقول:" كان من بين ما حققه مؤتمر روما الدولي أننا إلتقينا بالسنيور موسوليني ثلاث مرات، وقد استقبلنا وصافح أعضاء المؤتمر واحدة واحدة، وعندما جاء دوري وقدمت إليه كرئيسة وفد مصر عبر عن جميل عواطفه ومشاعره نحو مصر، وقال إنه يراقب باهتمام حركات التحرير في مصر".



هدي شعراوي قابلت موسوليني

ولما عادت هدى من مؤتمر الاتحاد النسائي الدولي المذكور كونت "الاتحاد النسائي المصري" سنة 1927 وشغلت منصب رئاسته حتى عام 1947. كما كانت عضوا مؤسسًا في "الاتحاد النسائي العربي" وصارت رئيسته في العام 1935، وبعد عشرين عاماً من تكوين هذا الاتحاد قامت بعقد ما سمي بالمؤتمر النسائي العربي سنة 1944م،