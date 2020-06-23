فيديو .. ماذا قالت لبلبة في ذكرى رحيل المخرج عاطف الطيب ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت النجمة لبلبة مع المخرج الراحل عاطف الطيب فيلمين هما " ضد الحكومة " و" ليلة ساخنة " وهما بالمناسبة من أهم أفلام النجمة لبلبة في السينما المصرية والفيلم الأخير حصلت من خلاله علي 13 جائزة دولية ، واليوم تمر ذكري رحيل المخرج عاطف الطيب فماذا قالت بطلة أفلامه عن شخصيته وتعاملاته داخل موقع التصوير ؟
النجمة لبلبة خصت الخليج 365 بتصريحات عن مخرج الواقعية في ذكري رحيله قالت فيها : اعزي نفسي وكان يوما حزينا لأننا فقدنا مخرج عظيم عملت معه وتعلمت منه غير حياتي الفنية وحياتي كإنسانة والصدمة التي أخذتها في حياتي هي وفاته وهناك صدمة أخري وهي وفاة أمي ووفاة أخي .
وأضافت " لا يمكن أن أنسي عاطف الطيب لأنه فاجأ الناس بي وغير من طريقتي في التمثيل فقدمني في " ضد الحكومة " في شكل جديد ومختلف وفي ليلة ساخنة كانت المفاجأة الكبيرة وحصلت علي 13 جائزة من هذا الفيلم وحصلت علي نجاح لم أراه في حياتي فهو صاحب فضل كبير علي .
لبلبة قدمت فيلمين من افلام عاطف الطيب
وأشارت : عاطف الطيب جعل المخرجين الآخرين يغيرون من نظرتهم للأدوار التي أقدمها ورشحوني في أدوار جديدة ومختلفة فيوسف شاهين مثلا اختارني لتقديم دور بهية في " الآخر " بعدما شاهدني في فيلم " ليلة ساخنة " وأنا لن انسي عاطف الطيب مطلقا وفي أي عمل اقدمه اتذكره واتذكر كيف يجعلني اندمج وادخل في الشخصية وعلمني ألا انظر في المرآة وقال لي الممثل الجيد لا ينظر في المرآة فهو قدمني في أفضل صورة وطول عمري الفني بما فعله معي في أفلامه .
فيلم ليلة ساخنة
وأوضحت لبلبة أيضا : كل أفلامه وفنه يعيش وهو مخرج الواقعية لانه كان يصور كل مشاهد أفلامه في الأماكن الطبيعية ففيلم " ليلية ساجنة " صوره في كل شوارع مصر وانا اتذكره دائما وعندما اشاهد فيلم " ليلية ساخنة " ابكي لاني أتذكر كل مشهد كنا نصوره سويا وكان من المخرجين المتحدين وظهر ذلك في اختياره لي وكان وعده ينفذه فالرقابة عندما شاهدت " ضد الحكومة " حذفت مشاهد لي فوعدني بفيلم أفضل وكان فيلم " ليلة ساخنة " وهو مخرج إنسان وله الكثير من المواقف التي تدل علي انسانيته معي ومع غيري من الفنانين .
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