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شكرا لقرائتكم خبر عن 4 إعلاميين انتصروا فى معركتهم مع كورونا وظهروا على الشاشات مجددا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمجرد أن أعلنوا عن إصابتهم بفيروس كورونا المستجد انهالت الدعوات من المتابعين بالشفاء لكل من الإعلاميين ريهام السهلى وإلهام نمر ودينا حويدق وعمرو صالح، ليستجيب الله لتلك الدعوات ويعلن كل منهم انتصاره على الفيروس والعودة إلى عملهم أمام الشاشات أو خلف الميكروفونات .
ريهام السهلى
عادت الإعلامية ريهام السهلى، إلى تقديم برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، بعد شفائها من فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت الإعلامية ريهام إبراهيم شفاء الإعلامية ريهام السهلي بعد إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "مليون حمد الله ع السلامة لريهام السهلى ربنا شفاها وعفاها".
إلهام نمر
أعلن الكاتب الصحفى عبد الجواد أبوكب، رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تعافي الإعلامية إلهام نمر مذيعة التليفزيون المصري من فيروس كورونا .
وقال أبو كب في تدوينة له: "بفضل الله وببركة دعواتكم الطيبة، الصديقة والأخت العزيزة إلهام نمر نجمة التلفزيون المصري أول المتعافين من مجموعة الإعلاميين الذين أصيبوا بفيروس كورونا.. ألف مليون سلامة يا نجمتنا القديرة".
وكانت الإعلامية إلهام نمر قالت إنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مشيرة إلى أنها تحرص بشدة على اتباع التعليمات الطبية وفور شعورها بارتفاع فى درجة الحرارة اتبعت العزل المنزلى وقامت بالاتصال بإحدى الطبيبات، وأخذت الأدوية اللازمة، وتابعت: "الأعراض كانت ارتفاعا فى درجة الحرارة فقط، والمستشفى وفرت لى الأدوية والتزمت العزل المنزلى ولم أر أولادى ولا زوجى منذ أسبوع".
وأضافت إلهام نمر، إنها تتبع الإجراءات الطبية والاحترازية منذ بداية الجائحة، مع ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات، موضحة أن الأطباء أخبروها أن التزامها بالإجراءات الطبية خفف من حدة الأعراض والشعور بالفيروس.
دينا حويدق
وتعافيت الإعلامية دينا حويدق من فيروس كورونا وعادت فى أول ظهور لها فى إحدى حلقات برنامج It’s Show time على قناة cbc، يوم 7 يونيو الجارى .
ويعد ظهور "دينا" هو الأول بعد إصابتها مؤخرا بفيروس كورونا المستجد، حيث طمأنت الجمهور على حالتها الصحية، موضحة أن الأعراض التي شعرت بها بسيطة.
عمرو صالح
وأعلن المذيع عمرو صالح تعافيه من فيروس كورونا، وكتب عمرو صالح على صفحته الشخصية، قائلا:" النهاردة بعد الأشعة و التحاليل الحمد لله أتأكدت أنى خلصت من الضيف الرخم اللى جه و خد راحته عندي شوية عندى عدت على خير الحمد لله يارب.. شكرا لكل واحد اهتم و سأل.. شكرا لكل واحد قدم لى دعم ولو بكلمة و الكلمة أهم حاجة فى الوقت ده.. شكرا لكل صديق حقيقى بان معدنه فى الفترة دي..
وشارك متابعيه خلاصة شهر كورونا وكيف تعامل مع الفيروس، قائلا:"و أنت بتكتب بوست مليان طاقة سلبية و ندب.. خد بالك إن ناس كتير عندها كورونا بتقراه فالحالة النفسية عندهم مش ناقصه (الحالة النفسية مهمه بنسبة 50٪ فى العلاج).
واختتم رسالته، قائلا:"متخفش كورونا مش بعبع أوى كدة زى ما الناس خايفة والدليل حالات الشفاء العالية إللي بيسأل الشباب بتموت منه .. فهقولك أنى سألت الدكتورة و قالتلى أن نسب التعرض لكمية الفيروس هى إللى بتفرق فى الشفاء... علشان كدة الكمامات حتى لو خالطت حد بتقل من الرزاز.. فلو لا قدر الله حتى خدت الفيرس فهيكون بنسبه قليلة.. فهيجيلك بأعراض خفيفة و يعدى .
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