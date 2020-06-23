شكرا لقرائتكم خبر عن ‏4 إعلاميين انتصروا فى معركتهم مع كورونا وظهروا على الشاشات مجددا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمجرد أن أعلنوا عن إصابتهم بفيروس كورونا المستجد انهالت الدعوات ‏من المتابعين بالشفاء لكل من الإعلاميين ريهام السهلى وإلهام نمر ‏ودينا حويدق وعمرو صالح، ليستجيب الله لتلك الدعوات ويعلن كل ‏منهم انتصاره على الفيروس والعودة إلى عملهم أمام الشاشات أو ‏خلف الميكروفونات .‏

ريهام السهلى

عادت الإعلامية ريهام السهلى، إلى تقديم برنامج المواجهة، المذاع ‏على قناة إكسترا نيوز، بعد شفائها من فيروس كورونا المستجد.‏

وأعلنت الإعلامية ريهام إبراهيم شفاء الإعلامية ريهام السهلي بعد ‏إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام": ‏‏"مليون حمد الله ع السلامة لريهام السهلى ربنا شفاها وعفاها".

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إلهام نمر

أعلن الكاتب الصحفى عبد الجواد أبوكب، رئيس تحرير الموقع ‏الرسمي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تعافي الإعلامية إلهام ‏نمر مذيعة التليفزيون المصري من فيروس كورونا .‎

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وقال أبو كب في تدوينة له: "بفضل الله وببركة دعواتكم الطيبة، ‏الصديقة والأخت العزيزة إلهام نمر نجمة التلفزيون المصري أول ‏المتعافين من مجموعة الإعلاميين الذين أصيبوا بفيروس كورونا.. ‏ألف مليون سلامة يا نجمتنا القديرة‎".‎

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وكانت الإعلامية إلهام نمر قالت إنها أصيبت بفيروس كورونا ‏المستجد "كوفيد19"، مشيرة إلى أنها تحرص بشدة على اتباع ‏التعليمات الطبية وفور شعورها بارتفاع فى درجة الحرارة اتبعت ‏العزل المنزلى وقامت بالاتصال بإحدى الطبيبات، وأخذت الأدوية ‏اللازمة، وتابعت: "الأعراض كانت ارتفاعا فى درجة الحرارة فقط، ‏والمستشفى وفرت لى الأدوية والتزمت العزل المنزلى ولم أر أولادى ‏ولا زوجى منذ أسبوع‎".‎

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وأضافت إلهام نمر، إنها تتبع الإجراءات الطبية والاحترازية منذ ‏بداية الجائحة، مع ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات، موضحة ‏أن الأطباء أخبروها أن التزامها بالإجراءات الطبية خفف من حدة ‏الأعراض والشعور بالفيروس.‏

دينا حويدق

وتعافيت الإعلامية دينا حويدق من فيروس كورونا وعادت فى أول ‏ظهور لها فى إحدى حلقات برنامج‎ It’s Show time ‎على قناة‎ ‎cbc، يوم 7 يونيو الجارى .‏

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ويعد ظهور "دينا" هو الأول بعد إصابتها مؤخرا بفيروس كورونا ‏المستجد، حيث طمأنت الجمهور على حالتها الصحية، موضحة ‏أن الأعراض التي شعرت بها بسيطة.‏

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عمرو صالح

وأعلن المذيع عمرو صالح تعافيه من فيروس كورونا، وكتب عمرو ‏صالح على صفحته الشخصية، قائلا:" النهاردة بعد الأشعة و ‏التحاليل الحمد لله أتأكدت أنى خلصت من الضيف الرخم اللى جه ‏و خد راحته عندي شوية عندى عدت على خير الحمد لله يارب.. ‏شكرا لكل واحد اهتم و سأل.. شكرا لكل واحد قدم لى دعم ولو ‏بكلمة و الكلمة أهم حاجة فى الوقت ده.. شكرا لكل صديق حقيقى ‏بان معدنه فى الفترة دي..

وشارك متابعيه خلاصة شهر كورونا وكيف تعامل مع الفيروس، ‏قائلا:"و أنت بتكتب بوست مليان طاقة سلبية و ندب.. خد بالك ‏إن ناس كتير عندها كورونا بتقراه فالحالة النفسية عندهم مش ‏ناقصه (الحالة النفسية مهمه بنسبة 50٪ فى العلاج‏‎).‎

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‎ ‎واختتم رسالته، قائلا:"متخفش كورونا مش بعبع أوى كدة زى ما ‏الناس خايفة والدليل حالات الشفاء العالية إللي بيسأل الشباب ‏بتموت منه .. فهقولك أنى سألت الدكتورة و قالتلى أن نسب ‏التعرض لكمية الفيروس هى إللى بتفرق فى الشفاء... علشان كدة ‏الكمامات حتى لو خالطت حد بتقل من الرزاز.. فلو لا قدر الله ‏حتى خدت الفيرس فهيكون بنسبه قليلة.. فهيجيلك بأعراض خفيفة ‏و يعدى .