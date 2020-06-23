شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان تدعو للفنانة رجاء الجداوى: "يا مغيث أغيثها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة القديرة شريهان على دعم صديقتها الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بعد تدهور صحتها بسبب محاربتها فيروس كورونا والدعاء لها عبر حسابها على "تويتر"، قائلة، "أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت، يا مغيث أغيثها يا مغيث أغيثها يا مغيث أغيثها".

واستكملت الدعاء للفنانة رجاء الجداوي:" هو الله تعالى هو الذي خلق ويهدي، يطعم ويسقي، يمرض ويشفي وكما قال سيدنا إبراهيم -عليه السلام تأدباً مع ربه عز وجل (وَإِذَا مَرضتُ فَهُوَ يَشفين) اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنها .. يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعالا لما يريد يا الله".





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وكان مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية، قد نفى الشائعات التى تناولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى، حول وفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، مؤكدًا أنها ما زالت بالعناية المركزة بالمستشفى، ومتواجدة على جهاز تنفس صناعى اختراقى، وهو عبارة عن أنبول متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين ولا يمكن إزالة الجهاز في الوقت الراهن لأن نسبة الأكسجين في الدم من غير الجهاز 55%.

كما نفى المصدر الطبى بمستشفى أبو خليفة، إجراء مسحة رابعة للفنانة رجاء الجداوى، التى تتواجد داخل العزل الصحى منذ 32 يوما، .