شكرا لقرائتكم خبر عن هتعدي الحدود.. تامر حسين وعمرو مصطفي يحضران مفأجاة للجمهور.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الشاعر تامر حسين، عن مفأجاة يحضر لها مع الملحن عمرو مصطفي و الفنان والموزع الموسيقي نادر حمدي، ونشر عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مقطع فيديو لهم داخل الأستوديو، معلقا عليه قائلا :" يا مُفاجأتك يا عمرو يا مصطفى.. بكرة وبعده وبعده".





وخلال الفيديو قالوا :" استنونا بكرة إن شاء الله مفاجآت جامدة جدًا مع عمرو مصطفى"، ليرد قائلا": في مفاجأة منهم كبيرة جدا عدت الحدود".

وكان الشاعر الغنائى تامر حسين، قد نشر مقطع فيديو عبر حسابه على "انستجرام"، وهو يعزف ويغنى مقطع جديدة من أغنية "غريب الحب"، تتر مسلسل "فرصة تانية" التى طرحها رامى صبرى على قناته الرسمية وحققت نسب مشاهدة عالية اقتربت من ربع مليون مشاهدة، وعلق تامر حسين على الفيديو قائلا، "كوبلية ما نزلشى فى تتر ( غريب الحُب) هينزل على قناتى فى "يوتيوب" خلال الأسبوع اللى جاى ان شاء الله"

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ومن ناحية أخرى تعاون الشاعر تامر حسين مع المطرب تامر عاشور فى أحد أغانى ألبومه الجديد، ولم يستقر علي اسمها حتى الآن، وهي تحمل طابع درامى حزين، من ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع الموسيقي عمر إسماعيل، وقد انتهى عاشور أيضا خلال الفترة الماضية من تسجيل 5 أغنيات.

ولم تكن المرة الأولى الذى يتعاون فيها تامر حسين مع تامر عاشور، حيث تعاونا من قبل في ألبومه الأخير بأغنية "أيام"، والتى حملت اسم ألبومه الأخير، ولحنها تامر على، وووزعها النابلسى، وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً.