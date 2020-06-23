شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم شاكيرا ومايلي سايرس.. حفل عالمي لجمع التبرعات لمحاربة كورونا السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم عدد من النجوم العالميين حفلا ينقله التلفزيون ويعرض على مواقع التواصل الإجتماعي يوم السبت 27 يونيو، لجمع التبرعات للمساعدة في محاربة فيروس كورونا المستجد في إطار مبادرة مشتركة بين منظمة Global Citizen والمفوضية الأوروبية، وعلي رأس النجوم النجمة شاكيرا ومايلي سايرس و جاستن بيبر وأشر وفريق كولد بلاي وعدد آخر من النجوم، كما سيقدم الحفل النجم دوين جونسون "ذا روك".

كما سينضم إليهم الممثل هيو جاكمان ولاعب كرة القدم المعتزل ديفيد بيكهام والممثلة تشارليز ثيرون.

وتهدف المبادرة التي أُطلق عليها اسم “Global Goal: Unite for Our Future” إلى جمع مليارات الدولارات في شكل تبرعات خاصة وعامة للإسهام في الحد من تأثير الجائحة على المجتمعات المهمشة، وفقا لموقع "deadline".

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شاكيرا

وفي بث على الإنترنت قبل الحفل، قالت نجمة موسيقى البوب مايلي سايرس إن الفقراء والمهمشين هم الأشد تضرراً من الجائحة وحثت المانحين الذين يتبرعون بالمال للفحوص والعلاجات واللقاحات على ضمان تطويرها بطرق تجعلها متاحة للجميع في كل مكان.

وكان قدم عدد من النجوم حفل مشابه شهرأبريل الماضى ضم النجمة كندية الأصل سيلين ديون بالإضافة إلى مواطنها النجم جاستن بيبر ومارجريت أتوود، إلى مجموعة مشاهير كنديين في حدث إذاعي عبر الإنترنت تحت عنوان "أقوى معا"، لتكريم العاملين بمجال الرعاية الصحية الذين يكافحون وباء كورونا (كوفيد-19)، وجمع الأموال لبنوك الغذاء.

وأشادت ديون في مقطع مصور من مطبخها بالعاملين في مجال الرعاية الصحية والعاملين الذين يقدمون الخدمات الأساسية رغم خطر الإصابة بكوفيد 19، وكانت رسالتها إلى مواطنيها "حافظوا على صحتكم وإيجابيتكم قدر الإمكان".