شكرا لقرائتكم خبر عن "فرقة المسرح الكوميدي".. كتاب مهم يوثق لتاريخ الكوميديا في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق كتاب جديد مهم جدا هو " فرقة المسرح الكوميدي " في شكل مميز ويؤكد جهد متميز ومثمر لمؤلفه الناقد والمؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة ، كما يكشف عن وعي الفنان ياسر صادق بأهمية توثيق تاريخ مسرحنا المصري والعربي في الوقت الذي نجد فيه محاولات بائسة من البعض لسرقة الريادة المسرحية المصرية ونسبها لدول أخري حديثة العهد بالفن والمسرح والفنون بشكل عام فتحية لكل القائمين علي تلك التجربة الرائدة .



كتاب فرقة المسرح الكوميدي

يفتتح الكتاب بمقدمة للفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية مؤكدا علي أهمية التوثيق فهو يراه ذاكرة حية تربط الفروع بالجذور وتعرف بالمخزون الحضاري ، ويشرح أهمية تقديم مثل هذا الكتاب في كونه جزء مهم من تاريخ المسرح المصري .

وتأتي أهمية كتاب " فرقة المسرح الكوميدي " في كونه يوثق لتاريخ الكوميديا في مصر ويوثق بشكل أكثر دقة لفرقة المسرح الكوميدي وهي من اهم فرقنا المسرحية وأكثرها جماهيرية وهي الفرقة التي مر علي تأسيسها ما يقرب من 60 عاما قدمت خلالها عددا كبيرا من العروض المتميزة التي أبدع في تقديمها نخبة من كبار الكتاب والمبدعين في مختلف مفردات العرض المسرحي .

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كتاب مهم يوثق لتاريخ المسرح الكوميدي في مصر

الكتاب توثيقي يتضمن رؤية نقدية ومحاولة مخلصة لرسم صورة متكاملة ودقيقة لمسيرة فرقة المسرح الكوميدي منذ تأسيسها وحتي نهاية عام 2019 فالفصل الأول من الكتاب يتضمن السياق التاريخي والفني نشأة وتطور الكوميديا المسرحية في مصر وفي الفصل الثاني نتعرف علي الفرقة وكيفية تشكيلها وفي الثالث نتعرف علي إدارة الفرقة وقيادتها أما الفصل الرابع فنلقي نظرة علي المؤلفين والنصوص التي قدمت بين التأليف والترجمة والاقتباس وفي الفصل الخامس نتعرف علي المخرجين وأعضاء الفرقة من الخارج ثم في الفصل السادس يكشف الدكتور عمرو دوارة عن ممثلي الفرقة ونجومها ثم في الفصل السابع يتطرق لدور العرض وفي الثامن يأخذ عنوان : " علامات علي الطريق وأهم العروض " .