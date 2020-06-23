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شكرا لقرائتكم خبر عن وجدى الحكيم..اختصه العندليب بآخر كلماته قبل رحيله وشهد على حب ورده وبليغ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الاعلامى والإذاعي وجدى الحكيم أحد أعمدة الإذاعة المصرية، وكان يهتم كثيرا بمجال الموسيقى والغناء واشتهر بعلاقة الصداقة القوية التي تربطه بعمالقة الفن حتى عرف عنه أنه "كاتم أسرار الفنانين"، لما لا وقد اختصه العندليب عبد الراحل بآخر حديث له قبل وفاته وكان شاهداً على قصة حب وردة وبليغ حمدى ولديه العديد من العلاقات القوية بنجوم الغناء في الزمن الجميل.
ومن أبرز لقاءات وجدى الحكيم الذى تحل ذكرى ميلاه اليوم الثلاثاء 23 يونيو، كانت مع الراحل عبد الحليم حافظ حيث اختصه العندليب بمكالمة هاتفية قبل وفاته بثلاثة أيام فقط عبر الاذاعة المصرية في برنامج "ألف سلام "والذى طمأنه على صحته وأخبره بإجراء عملية صغيرة قريبا، وأطمئن منه أيضا على مصر وطلب منه أن يقبل له ترابها ولاقت هذه المكالمة صدى كبير خاصة وأنها كان فيها آخر كلمات عبد الحيلم حافظ قبل وفاته.
وأجرى وجدى الحكيم العديد من اللقاءات الفنية مع نجوم ونجمات الفن والغناء على رأسهم، السيدة أم كلثوم كوكب الشرق، ومحمد عبد الوهاب، وإسماعيل يس، ووردة الجزائرية، وصباح وغيرهم، ومنحه الموسيقار محمد عبد الوهاب اسمه الشهير وجدى الحكيم، كما أنه مكتشف الفنانة شيرين وجدي والذى قدمها للإذاعة المصرية وأعطاها اسمه، ليصبح معترفا بها رسمياً في كل وسائل الإعلام المصرية، لتكون بداية انطلاقها الى عالم الموسيقى والغناء.
وجدى الحكيم له العديد من البرامج الفنية والعامة التى تعد تراثا في تاريخ الإذاعة المصرية منها، "أفتح قلبك"، "أغنية اليوم"، "ليالى الشرق"، "أشهر التسجيلات"، "بنك المعلومات"، "ليالى الصهبجية"، كما أنه قدم برنامجه الشهير "منتهى الصراحة" الذى عرض فيه الرأى والرأى الآخر دون تجريح فى شخصية الضيف، أو أى إهانات.
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