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شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تنتهي من تصوير أغنية "الحب والسلام"..ورحيم يؤكد: عمل مختلف بكل عناصره والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الملحن محمد رحيم الانتهاء من تصوير أغنية "الحب والسلام" للنجمة أصالة، وهي من كلماته وألحانه مؤكدا انه عمل مختلف في كل عناصره، ونشر رحيم مجموعة صور من كواليس التصوير عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليها قائلا :"الحمد لله انتهينا الآن من تصوير أغنيه الحب والسلام للرائعه الاستثنائيه صولا وان شاء الله بنوعدكوا بعمل مختلف جدا في كل عناصره وتركيبه فنيه لم تحدث من قبل".
محمد رحيم
وتابع :"وانتاج مشرف لشركه مصريه محترفه م/مصطفى إسماعيل وأخراج ينافس أكبر اصدارات ظهرت في العالم للمخرج محمد القاضي وأتمنى من كل قلبي ان العمل يحوز على إعجابكم يا أجمل جمهور في مصر والوطن العربي والعالم".
وكانت أعربت النجمة السورية أصالة نصرى عن سعادتها بسبب تعاونها فى تلك الأغنية مع الملحن محمد رحيم، وأكدت أن الأغنية جعلتها ترقص وتبكى من الفرحة، وسوف تزين مسيرتها الفنية، ليغازلها رحيم قائلا: "أنا اللى بتشرف بصداقتك والعمل معاكى وفعلا الغنوة دى أنا كتبتها ولحنتها من كل قلبى.. يا حبيبتى يا صولا ربنا يخليكى ويزيدك من فضله".
وقالت أصالة عبر تويتر: "الأغنية جننتنى، خلّتنى أرقص وأفرح وأبكى بنفس الفيمتو ثانية، مبروك عليّى هالعمل الّلى أكيد حيزيّن مسيرتى.. والكلام الكلام ياخمّود مو معقول!!! كأنّه الّلى كتبه مجنون".
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