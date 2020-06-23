شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صورة قبلة إسماعيل ياسين وابنه ياسين لهالة فاخر فى علاقة حب لم تكتمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت الفنانة الكبيرة هاله فاخر، على مدار ما يقرب من الـ 60 عاما، العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية والتليفزيونية، وأصبحت واحدة من أهم الفنانات الكبار خلال الـ 20 عاما الأخيرة، حيث تنوعت أدوارها ما بين الكوميديا، التى تميزت بها، وأيضا الأدوار الدرامية والتراجيدية، والتى لم تقل تميزا عن أدوارها الكوميدية، حيث بدأ حياتها الفنية فى نهاية الخمسينيات، ووالدها هو الفنان الراحل فاخر فاخر.



قبلة اسماعيل ياسين لهاله فاخر

للفنانة الكبيرة هالة فاخر، جانب آخروتحديدا فى حياتها الشخصية، لم يعرفه الكثيرون، ففى نهاية الستينيات، عقدت خطبة هالة فاخر، على ياسين اسماعيل ياسين، نجل الفنان الراحل إسماعيل ياسين، إلا أن هذه العلاقة لم يكتب لها النجاح، حيث انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعى، من حفل الخطوبة، واسماعيل ياسين ونجله يقبلان هاله فاخر.

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وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى أيضا، قصة خطوبة هاله فاخر وياسين، حيث اتفقا الفنانان الكبيران إسماعيل ياسين وفاخر فاخر على أن يتزوج أبناءهما، وبالفعل ظل الثنائى على هذا العهد، ولكن توفى الفنان فاخر فاخر، وفى عام 1972 وتوفى إسماعيل ياسين هو الآخر.

هالة فاخر قدمت خلال شهر رمضان الماضى، المسلسل الكوميدى "سكر زيادة"، من بطولة نادية الجندى ونبيلة عبيد وسميحة أيوب، وكتب له السيناريو والحوار أمين جمال وورشته، وأخرجه وائل احسان، وضم قائمة كبيرة من النجوم الذين ظهروا كضيوف شرف خلال الحلقات.