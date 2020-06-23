شكرا لقرائتكم خبر عن بطل "ادينى عقلك" من منزله البسيط: ضحكت الناس بـ 50 جنيه ودلوقتي مش لاقي شغل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظل طوال 14 عاما يقدم برنامج الكاميرا الخفية " ادينى عقلك " وكل هذه الحلقات التى قدمها كانت وقتها ترسم الضحك علي وجوه المصريين الذين كانوا ينتظرونها في شهر رمضان قبل أذان الفجر بساعة، ورغم أن توقيت عرضها كان في وقت متأخرا عن باقي البرامج الأخرى، إلا أن هذا البرنامج نال إعجاب كثير من الناس حتى أنه استمر لسنوات .

التقينا نجم الكاميرا الخفية الفنان منير مكرم بطل حلقات " ادينى عقلك " داخل منزله ليحدثنا عن حياته الفنية وقال، إنه يعشق التمثيل منذ أن كان طفلا صغيرا بالمدرسة .





قال مكرم لـ" الخليج 365"، : "الكاميرا الخفية زمان كانت بتضحك الناس أكتر من البرامج الموجودة حاليا، واللي بتتكلف الملايين من الجنيهات، وتعتمد على المقالب أكثر من الضحك" .

Advertisements





وذكر مكرم، أن المقالب الموجودة حاليا في البرامج هى عبارة عن "توك شو" وتتكلف الملايين من الجنيهات، لكن برنامج ادينى عقلك كان أجري فيه عن الحلقة الواحدة 50 جنيها، مضيفا: "يعنى كنت باخد 1500 جنيه عن الشهر كله وبنضحك الناس وقتها بملاليم .





وتابع: "محدش دلوقت بيبعت لي شغل فى الكوميديا، ومش عارف ليه المنتجين الأيام دى شايفين إنى مش بضحك الناس، ولا يمكن الضحك اختلف عن زمان مش عارف، مع إنى بعرف اضحك الناس والله".



