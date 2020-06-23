عبدالرحيم كمال يعلق على الوضع الحالي في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الكاتب عبدالرحيم كمال، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، على الوضع الحالي في الأراضي الليبية.

وكتب: "فعلا الغرض مرض وقد كدة غرضك السياسي ممكن يحولك من مصري لمجرد حد عديم النخوة والشرف، وأي حد مَش ضد وجود الأتراك في ليبيا محتاج يراجع جيناته".

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فيما أعاد الفنان نبيل الحلفاوي تغريد "تويتة" عبدالرحيم كمال.

من ناحية أخرى، شارك عبدالرحيم كمال العام الماضي، بالجزء الثاني من فيلم "الكنز" وهو من بطولة محمد سعد، محمد رمضان، روبي، هند صبري، ومن إخراج شريف عرفة.