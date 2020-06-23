"تليف بالرئتين وحالتها سيئة".. تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي خلال الساعات الماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الإعلامية بوسي شلبي، إن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، سيئة.

وأكدت "بوسي" في تصريح خاص لمصراوي، أن النجمة الكبيرة مازالت تتواجد تحت جهاز التنفس التداخلي، ولم تخرج من غرفة العناية المركزة منذ دخولها للمرة الأولى.

وتابعت: "لا جديد في حالتها الصحية، وأدعو الله لها بالشفاء وأن يزيح عنا هذه الغمة".

وكانت أميرة مختار ابنة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، قد أكدت في تصريح سابق لمصراوي، أن الحالة الصحية لوالدتها لا تزال حرجة، وطالبت جمهورها بالدعاء لها ليرفع الله عنها البلاء.

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كما كشفت "أميرة" أن والدتها لم تجر مسحة رابعة كما أشيع، ونتيجة الكورونا لديها مازالت إيجابية.

كذلك نفت مستشفى العزل بالإسماعيلية "أبو خليفة"، ما تردد خلال الساعات الماضية، حول وفاة النجمة الكبيرة، وأكد المستشفى في تصريحات صحفية أنها مازالت داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى، ولا جديد في حالتها الصحية.

وبحسب موقع العربية، أكد أحد أفراد الطاقم الطبي المعالج للجداوي، أن مشاكل التنفس التي تعاني منها، بسبب وجود تليف بالرئتين، ولهذا لا يمكن الاستغناء عن جهاز التنفس الاختراقي، لأن نسبة الأكسجين في الدم قليلة جدا، وهذا ما يجعلها تفقد الوعي.

وأضاف أن جهاز التنفس الصناعي يزودها بالأوكسجين اللازم حتى تصل النسبة ما بين 85 إلى 90% وبالتالي وصول الأوكسجين لأعضاء الجسم الحيوية حتى يمكنها تأدية وظائفها.

وكان مصدر طبي، قد أوضح في وقت سابق أن "الجداوي"، لم تعد قادرة على استنشاق وتنفس الأكسجين بالطريقة العادية، وانخفضت نسبة الأكسجين في الدم إلى 55% فقط، فتم الأحد الماضي، استبدال جهاز التنفس المساعد "السباب" الذي يضخ الهواء عبر الفم والأنف بجهاز تنفس صناعي اختراقي، وهو جهاز متصل بأنبوبة حنجرية تعمل على ضخ الأكسجين مباشرة إلى داخل الرئتين، دون المرور على الأنف.