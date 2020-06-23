خاص| مراد منير يحسم الجدل حول ديانته وزواجه من فايزة كمال: "أسلمت قبل زواجنا بـ15 سنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حسم المخرج مراد منير الجدل المثار حول ديانته وديانة زوجته الفنانة الراحلة فايزة كمال، موضحا عدم صحة ما تردد عن كونه كان مسيحي الديانة عند زواجه منها، بينما كانت هي مسلمة.

وقال المخرج مراد منير في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "زوجتي الراحلة اسمها فايزة محمد كمال رمضان، وتزوجت من مسلم لأن القانون لا يسمح بزواج مسلمة من مسيحي".

وأضاف: "المفاجأة أنى اشهرت إسلامى قبل أن أتزوج فايزة بـ15 سنة، أى إن إسلامى لم يكن سببه الزواج منها".

وشهدت الأيام الماضية جدلا عقب نشر صفحة تحمل اسم "محبى قناة ماسبيرو زمان" عبر فيسبوك، مجموعة من الصور ليوسف نجل الفنانة الراحلة ‏فايزة كمال والمخرج مراد منير، بجانب صورة عمته الفنانة ماجدة منير، وتساءلوا المتابعين كيف يكون شقيقها مسيحيًا ومتزوجًا من مسلمة؟

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وتفاعل عدد كبير من مستخدمي الموقع مع الصور؛ إذ ظهرت فايزة كمال رفقة زوجها المخرج مراد منير، وأخرى ليوسف على المسرح وثالثة لماجدة من دور لها.

وظن البعض أن الثنائي تزوجا زواجًا مدنيًا، وهو الأمر الذي دفع الفنانة ماجدة منير شقيقة المخرج، للرد قائلة: "ليه إصدار الأحكام، ليه؟ علاقه البني آدم بربه علاقة خاصة جدًا، ليس لأحد التدخل فيها، أنا كمان شايفة إن الموضوع واخد أكبر من حجمه".

وأضافت: "أخي أسلم وتزوج الفنانة فايزة، وأولادهما مسلمون، لكننا كلنا عائلة واحدة محبة لبعضها".

الفنانة فايزة كمال تزوجت من المخرج مراد منير وأنجبت منه يوسف وليلى. ورحلت في 26 مايو عام 2014، بعد معاناة مع مرض سرطان الكبد، عن عمر ناهز الـ52 عامًا.

فايزة كمال شاركت في أكثر من 40 عملا تليفزيونيا، و20 عملا سينمائيا، وأيضًا شاركت في العديد من المسرحيات.