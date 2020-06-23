بالمستندات|حسام لطفي: الحكم بأحقية "صوت القاهرة" لتسجيلات أم كلثوم نهائي ولا نقض فيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

قال الخبير القانوني حسام لطفي، إن محكمة القاهرة الاقتصادية، أصدرت أمس الإثنين شهادة استئناف تؤكد بها رفض الدعوى التي تقدم بها المنتج محسن جابر بصفته مالكا لتسجيلات أم كلثوم، وأقرت بأحقية شركة "صوت القاهرة" بها، وأصبح الحكم نهائيا لا نقض فيه.

حسام لطفي "المستشار القانوني لشركة صوت القاهرة"، قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الشهادة الصادرة من المحكمة، تؤكد رفض دعوى المنتج محسن جابر عن نفسه وبصفته وعن شركاته مجتمعة، بأنه مالكا لتسجيلات أم كلثوم، وأنه تم القضاء برفضها ابتدائيا واستئناف، وبمقتضى الحكم الصادر برفض الدعوى، أصبحت صوت القاهرة هي المالكة".

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وتابع: "الحكم أصبح نهائيا لا نقض فيه، إذ تم التقاضي بها على درجتين وتم تأكيده بالرفض لدعوات أقامها المنتج محسن جابر يطالب فيها بملكية "أغاني أم كلثوم"، استنادًا لتنازل الورثة، وصدر الحكم يوم ١٥/٦، وتم تأكيده في ثاني درجة، وواضح به تمامًا أنه حاصل على تنازلات من ورثة السيدة أم كلثوم، على أن يحل محلهم لدى صوت القاهرة؛ لتحصيل نسبة من مبيعات الكاسيت، واستغل هذه الورقة وأصدر شهادات قيد تصرف، وبموجبها كان يتقاضى أموال عمولة نتيجة إحلاله محل الورثة، أما ملكية الأصل الماستر أغاني كاملة فهي لصوت القاهرة".

وكان المنتج محسن جابر قد أصدربيانًا صحفيًا، ونفى به صحة ما ذكره في وقت سابق الخبير القانوني حسام لطفي بأن حكم المحكمة الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية في جلسة 15/6/2020، ذكر أن "أغاني أم كلثوم" مملوكة لشركة صوت القاهرة، موضحًا أن العكس هو ما حدث، إذ أشار الحكم لملكية شركة "ستارز" لـ"أغاني كوكب الشرق"