شريهان تدعو لرجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أعادت الفنانة الكبيرة شريهان، مقطع فيديو للنجمة رجاء الجداوي، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر.
وتوجهت شريهان بالدعاء للفنانة الكبيرة، وعلقت: "هو الله (تعالى) هو الذي خلق ويهدي، يطعم ويسقي، يمرض ويشفي وكما قال سيدنا إبراهيم -عليه السلام تأدباً مع ربه- عز وجل: (وَإِذَا مَرضتُ فَهُوَ يَشفين)، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عنها، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعال لما يريد يا ألله".
تدهورت الحالة الصحية للنجمة الكبيرة رجاء الجداوي، منذ يومين، ونقلت على جهاز تنفس صناعي تداخلي، بأنبوبة حنجرية لتتمكن من التنفس عبر الرئة مباشرة.
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