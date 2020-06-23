فيديو| بعد تعافيه من كورونا.. مصطفى درويش يلعب بطائرة ورقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان مصطفى درويش، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو وهو يلعب في الشارع بطائرة ورقية.

وعلق "درويش": "أنا في الطيارات عفريت، ألف شكر ليك يا أمير على الهدية دية، هونت عليا كتير".

وكان الفنان مصطفى درويش قد أعلن منذ يومين تعافيه من فيروس كورونا المستجد، بعدما تأكدت سلبية المسحة الخاصة بتحليل الفيروس، بعد معاناة مع المرض لعدة أيام.

مصطفى درويش شارك في سباق دراما رمضان الماضي في مسلسلي "بـ 100 وش"، بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، و"خيانة عهد" بطولة يسرا.