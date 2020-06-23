بالفيديو| عمرو سعد: اعتذرت عن تقديم أحمد زكي مرتين.. وسأقدم سيرة زويل كما أوصاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حسم النجم عمرو سعد، الجدل حول ما تم ترويجه من فترة على "السوشيال ميديا"، أنه كان مرشحا لتجسيد شخصية النجم الكبير أحمد زكي.

وأكد "عمرو" في لقاء مع سكاي نيوز عربية، أنه لن يقدم سيرة حياة النجم الأسمر.

وتابع: "من حق أي فنان أو زميل يعمل المسلسل اللي بيحلم بيه، والموضوع مالوش علاقة بيا، واللي بيتروج ده إشاعات".

كما وجه "عمرو" الشكر لجمهوره، الذين فاجئوه بكم الحب، الذي وصفه بأنه "أكبر منه"، كما أوضح أن الإعلام كتب أشياء ليس له علاقة بها.

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واستكمل: "أنا اتعرض عليا الدور مرتين خلال الـ 10 سنين اللي فاتوا، وأنا اعتذرت وقتها لأسباب خاصة جدا، وأنا مش بفكر أعمل شخصية أحمد زكي، والفكرة مش مطروحة بالنسبة لي، ورحلتي الفنية لسه ماكتملتش ومشغول بحاجة معينة".

وكشف أنه سيقدم يوما ما شخصية العالم المصري الكبير أحمد زويل، وهذه وصيته العالم الكبير له، ومن الممكن تقديمها بعد عامين.

وأضاف: "هي كانت وصية منه كان حابب إني أعمل أنا الشخصية، ودي كانت في وجود إعلاميين يعرفوا عن الوصية دي، ويارب أكون وقتها قد المسؤولية، وناقشته وقتها في حاجات كتير لما أهداني كتابه".

واختتم "عمرو" حديثه قائلا: "ما عدا كدة إحنا كلنا زمايل وأصحاب، وبقدرهم

وبعتبرهم حاجة مهمة جدا في المجتمع، والكل بيعمل حاجة كويسة".اضغط هنا