ريهام سعيد تطلب من متابعيها الدعاء لـ أوس أوس وزوجته

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نعت الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، "علي" نجل الفنان محمد أسامة (أوس أوس)، ووجهت التعازي لأوس أوس وزوجته.
وكتبت: "أرجو الدعاء، أكيد إنتوا ناس طيبين وربنا بيحبكوا أوي عشان إداكوا أصعب ابتلاء في الدنيا، ربنا يصبركوا ويعوضكوا خير في الجنة إن شاء الله".
وتابعت: "أرجو الدعاء من القلب، إن ربنا يصبرهم ويهون عليهم فراق ضناهم".
وكان "علي" نجل الفنان محمد أسامة، قد رحل عن عالمنا منذ يومين، وهو يبلغ من العمر 3 أشهر، وجاءت الوفاة طبيعية، وحرص عدد من نجوم الفن على مواساة أوس أوس وزوجته في فقدان ابنهما.
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