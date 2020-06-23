ريهام سعيد تطلب من متابعيها الدعاء لـ أوس أوس وزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، "علي" نجل الفنان محمد أسامة (أوس أوس)، ووجهت التعازي لأوس أوس وزوجته.

وكتبت: "أرجو الدعاء، أكيد إنتوا ناس طيبين وربنا بيحبكوا أوي عشان إداكوا أصعب ابتلاء في الدنيا، ربنا يصبركوا ويعوضكوا خير في الجنة إن شاء الله".

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وتابعت: "أرجو الدعاء من القلب، إن ربنا يصبرهم ويهون عليهم فراق ضناهم".

وكان "علي" نجل الفنان محمد أسامة، قد رحل عن عالمنا منذ يومين، وهو يبلغ من العمر 3 أشهر، وجاءت الوفاة طبيعية، وحرص عدد من نجوم الفن على مواساة أوس أوس وزوجته في فقدان ابنهما.