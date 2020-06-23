محمد محيي ينتهي من "قولت أخونه".. وهذا موعد طرحها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف المنتج هيثم دردير، عن انتهاء الفنان محمد محيي، من وضع اللمسات النهائية على أغنية "قلت أخونه"، استعدادًا لطرحها ، وهي من كلمات نور الدين حمدي، وألحان كريم حمدي، وتوزيع الموسيقى للفنان فهد.

هيثم، قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "انتهينا من وضع اللمسات النهائية على ماستر الأغنية، استعدادا لطرحها يوم السبت 4 يوليو المقبل، على أن تطرح عبر إحدى شركات المحمول يوم الأربعاء القادم".

"قلت أخونه" تعد الأغنية الثالثة التي يقدمها الفنان محمد محيي، من كلمات الشاعر نور الدين حمدي، إذ طرح من قبل أغنية "سهرانين" وهي أيضًا إحدى أربع أغانٍ تعاونا فيها بألبوم "بتاع زمان".

ألبوم "بتاع زمان" من إنتاج شركة "ميوزيك ريكوردز"، وتتولى شركة "مزيكا" طرحه، ويضم 18 أغنية، منها: "قضية، هربت، أحلى الناس، بعد ما، حاجة غريبة، يوم جديد، ومتسألهوش".