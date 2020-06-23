محمد رحيم يعلن انتهاء تصوير أغنية جديدة تجمعه بأصالة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أعلن الملحن محمد رحيم، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، عن انتهاء تصوير أغنية الحب والسلام، التي تجمعه بالفنانة أصالة نصري.
وعلق: "الحمد لله انتهينا الآن من تصوير أغنية الحب والسلام للرائعة أصالة نصري، وإن شاء الله بنوعدكوا بعمل مختلف جدا، في كل عناصره وتركيبة فنية لم تحدث من قبل، وإنتاج مشرف لشركة مصرية محترمة ومحترفة وعالمية، مهندس مصطفى إسماعيل وإخراج ينافس أكبر إصدارات ظهرت في العالم".
الأغنية من كلمات وألحان محمد رحيم، الذي أعلن منذ فترة التعاون بينهما.
يذكر أن آخر أعمال أصالة أغنية "جيتني مكسور"، باللهجة الخليجية، وهي من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس.
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