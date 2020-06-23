تراند اليوم : بعد فترة من الغياب.. ظهور صادم لفنانة شهيرة داخل المستشفى(فيديو)



ظهرت فنانة شهيرة داخل إحدى المستشفيات بعد تدهور حالة الصحية، بشكل وحالة صادمة للجمهور، الذي أبدى تعاطفه معها مطالبين الجهات المختصة بالاهتمام بها وتقديم الرعاية الصحية المناسبة لها.

وتداول النشطاء في المغرب فيديو ظهرت من خلاله "أيقونة" الطقطوقة الجبلية، الفنانة "شامة الزاز" في وضع صحي حرج، حيث طالب الجميع كل الجهات الوصية بضرورة التدخل العاجل، قصد توفير كل العناية الضرورية لهذه الفنانة التي وهبت حياتها للفن الجبلي وعرفته داخل المغرب وخارجه.

هذا الفيديو الذي جرى توثيقه من داخل المستشفى الإقليمي بمدينة تاونات، ونشره موقع "أخبارنا المغربية"، حرك تعاطف مغاربة الفيسبوك، فيما وجهت من خلاله "شامة" رسالة مؤثرة جدا إلى الجمهور المغربي، حيث قالت أنها تعاني من مشاكل صحية في القلب.



