تراند اليوم : وزارة الصحة تعلن خبرًا محزنًا عن رجاء الجداوي: إرادة الله



يترقب الجميع من محبي وجمهور الفنانة المصرية الكبيرة رجاء الجداوي، مستجدات حالتها الصحية نظرا لعدم استجابتها للأدوية وتراجع صحتها بعد استمرار إصابتها بالفيروس رغم حصولها على جرعة من بلازما الدم للمتعافين.

من جانبه نفى الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، في وزارة الصحة المصرية، ما تردد عن حصول الفنانة على علاج بلازما دم المتعافين من الفيروس 3 مرات.

وأكد حسني في تصريحات مع الإعلامي سيد علي في برنامجه "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن رجاء الجداوي حصلت على العلاج ببلازما الدم مرة واحدة فقط، ويتم التعامل معها مثل أي مريض آخر.

وقال حسني "بدون شك هي غالية علينا جميعا، لكن بلازما الدم لا يتم منحها للمريض سوى مرة واحدة".

وأتم الدكتور حسام حسني: "نبذل قصارى جهدنا لعلاج الفنانة القديرة رجاء الجداوي، ولو لم ننجح في علاجها ستكون إرادة الله".

يذكر أن رجاء الجداوي، التي تبلغ من العمر 81 عاما، كانت شعرت بأعراض كورونا عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أُذيع في رمضان الماضي، وأثبتت الفحوصات إصابتها بفيروس كورونا، وتم حجزها في مستشفى أبوخليفة في محافظة الاسماعيلية، وحصلت على جرعة من بلازما الدم من أحد المتعافين لكن لم تفلح مع حالتها.



