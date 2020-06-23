اسر ياسين يتصدر استفتاء"الوفد" كأفضل فنان كوميدي

فاز الفنان آسر ياسين بالمركز الأول كأفضل فنان كوميدي، وذلك في استفتاء "الوفد" لرمضان 2020، فيما حصل على المركز الثاني الفنان حمد الميرغني، وحل في الثالث الفنان بيومي فؤاد.

ويشار إلي ان خاض النجم أسر ياسين الموسم الرمضاني بمسلسل "ب 100 وش" وتدور أحداثه حول

سكر - نصابة محترفة - يتم النصب عليها من قِبل عمر - نصاب محترف ايضًا - لتدخل في صراعات معه لإعادة أموالها، ثم تقرر الاتحاد معه للقيام بعمليات نصب اكبر.

ويذكر ان خاض الفنان حمد

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الميرغني السباق الرمضاني بكل من مسلسل "اتنين في الصندوق" ومشاركه البطولة الفنان اوس اوس، و"فلانتينو" للزعيم عادل إمام ، كما ظهر كضيف شرف في مسلسل "سكر زيادة" للنجمات نبيلة عبيد، نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر.

والجدير بالذكر أن "بيومي" خاض المارثون الرمضاني بكل من مسلسل "خيانة عهد" للنجم يسرا، ومسلسل" رجالة البيت"، "2 في الصندوق"، "اللعبة".