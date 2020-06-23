تعرف على نتائج استفتاء "الوفد" لأفضل ممثلة دور ثان

فازت الفنانة رحاب الجمل بالترتيب الأول كأفضل ممثلة دور ثان، وذلك في استفتاء "الوفد" لرمضان 2020، وحلت في المركز الثاني الفنانة دلال عبدالعزيز، وفي الثالث الفنانة ناهدالسباعي.
ويشار إلي ان خاضت "رحاب" الموسم الرمضاني بمسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، وحسدت شخصية "عبير" تنتقم من شقيقها وزوجته وأبنائه.
ويذكر ان خاضت "دلال" السباق الرمضاني بكل من مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، ومسلسل "جمع سالم" للنجمة زينة.
والجدير بالذكر أن "ناهد" شاركت بالمارثون الرمضاني في مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف، تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي.
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