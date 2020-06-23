احمد زاهر يتصدر استفتاء"الوفد" كأفضل ممثل دور ثان

حصل الفنان أحمد زاهر على المركز الأول في فئة أفضل ممثل دور ثان، وذلك في استفتاء "الوفد" لرمضان 2020، بينما حل في المركز الثاني الفنان عمرو عبد الجليل، وفاز بالمركز الثالث الفنان أحمد صلاح حسني. الثالث الفنان أحمد صلاح حسني. وكان خاض "زاهر" السباق الرمضاني بمسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان المخرج محمد سامي، وجسد دور "فتحي" الذي اشاد به الجمهور. به الجمهور. Advertisements ويشار إلي ان شارك" عبد الجليل" في مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف بشخصية "الريس عزيز" وحقق نجاحا كبيرا على السوشيال ميديا. والجدير بالذكر أن شارك "حسني" في مسلسل"الفتوة" للنجم ياسر جلال، كما ظهر كأحد ضيوف الشرف في مسلسل "الاختيار".

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