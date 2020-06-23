نتائج استفتاء"الوفد" لأفضل ممثلة دور أول

حصلت الفنانة سهر الصايغ علي المركز الأول كأفضل ممثلة دور أول، وذلك في استفتاء "الوفد" لرمضان 2020، بينما حل في المركز الثاني الفنانة يسرا، وفاز بالمركز الثالث الفنانة ياسمين عبد العزيز.

ويشار إلي ان شاركت الفنانة سهر الصايغ في كل من مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف، ومسلسل "حب عمري"

للمطرب هيثم شاكر.

ويذكر ان الفنانة يسرا خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "خيانة عهد" وتدور أحداثه حول (عهد) سيدة ثرية، تمتلك مصنعًا للملابس، وهى كبيرة أسرتها، تلعب قراءة الفنجان التي تميزت فيها منذ الصغر منعطفات خطيرة وحرجة في حياتها الشخصية

واﻷسرية، كما أن هناك مؤامرة تحاك لها من أقرب اﻷقربين لها.

والجدير بالذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز خاضت المارثون الرمضاني بمسلسل "ونحب تاني ليه" تدور القصة حول غالية التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلا عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة في أحد الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى.