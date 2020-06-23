تعرف على نتائج استفتاء"الوفد"لأفضل ممثل دور أول

حصد الفنان يوسف الشريف المركز الأول كأفضل ممثل دور أول، وذلك في استفتاء "بوابة الوفد" لرمضان 2020، بينما حل الفنان محمد رمضان في المركز الثاني، وفي الثالث فاز الفنان أمير كرارة.
يشار إلي ان النجم يوسف الشريف شارك بمسلسل "النهاية" وتدور أحداثه في في عام 2120،يحاول مهندس التصدي للتكنولوجيا التي أصابت العالم بعد مرور 100 عام من الآن، ولكن يتغير كل شيء حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.
ويذكر ان شارك النجم محمد رمضان بمسلسل "البرنس" تدور أحداثه حول عائلة البرنس، حيث
والجديد بالذكر أن النجم أمير كرارة شارك بمسلسل "الاختيار" وتدور أحداثه حول حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.
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