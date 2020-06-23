حسن حسني يتصدر نتائج استفتاء"الوفد" كأفضل فنان قدير

فاز الفنان القدير الراحل حسن حسني بالترتيب الأول كأفضل فنان قدير في استفتاء "بوابة الوفد" لرمضان 2020، بينما حل في الثاني الفنان القدير رياض الخولي، وفي المركز الثالث الفنان القدير محمود حميدة.

ويشار إلي ان آخر أعمال الفنان

الكبير حسن حسنى مسلسل "سلطانة المعز " للنجم غادة عبد الرازق، ومشاركه البطولة محمود عبدالمغني، دينا، محمود البزاوي، إخراج محمد بكير، تأليف إياد إبراهيم.

ويذكر ان آخر أعمال الفنان

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رياض الخولي مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال وشاركه البطولة كل من أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، مي عمر، إخراج حسن المنياوي، تأليف هاني سرحان.

والجدير بالذكر أن اخر أعمال الفنان محمود حميده مسلسل "لما كنا صغيرين" وشاركه البطولة كل من خالد النبوي، ريهام حجاج.