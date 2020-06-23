كارول سماحة انتهت من تصوير كليبها الجديد لأغنية Bon Voyage… والطرح في الأيام المقبلة

في السياق، انتهت النجمة اللبنانية كارول سماحة من تصوير كليبها الجديد لأغنية Bon Voyage، والمقرر أن تطرحه في الأيام المقبلة، وتتعاون فيه للمرة الأولى مع شركة “لايف ستايلز ستديوز”، وهو من توقيع المخرجة المصرية بتول عرفة، في تعاون يجمعهما للمرة الأولى أيضًا.

وحرصت كارول على تصوير الكليب في موعده، واستغرق التصوير يومًا كاملًا، بالرغم من أزمة كورونا التي يمر بها العالم، والتي أثرت بشكل كبير على الإنتاج الفني، وذلك سط حرص كبير من قبل شركة “لايف ستايلز ستديوز” وفريق العمل على الالتزام بالإجراءات الوقائية أثناء التصوير.

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وتكثف المخرجة بتول عرفة جهودها في الوقت الحالي لوضع اللمسات الأخيرة على الكليب الذي دخل مرحلة المونتاج، استعدادًا لطرحه على القنوات الفضائية قريبًا.

الأغنية الجديدة باللغتين العربية والفرنسية، ولم تكشف بعد كارول عن تفاصيلها، لكنّها اكتفت بالإشارة إلى أنها ستشكل حصيلة تعاون جنسيات مختلفة بين مُلحن فرنسي، موزع مغربي وشاعرين سوري وفرنسي.

وبحسب مصادر خاصة بموقعنا فإن شركة “لايف ستايلز ستوديوز” وضعت كافة إمكانيتها ليبصر هذا العمل النور بطريقة راقية وضخمة تليق بإسم الفنانة كارول سماحة التي تعتبر من أهم الأصوات في لبنان والعالم العربي، وبإسم شركة الانتاج الرائدة في الأعمال الغنائية المصورة في الوطن العربي.