وفاة المنتج الهوليوودي ستيف بينغ عن 55 عامًا

متابعة بتجــــــــــرد: توفي المنتج الهوليوودي ستيف بينغ الذي مول فيلم «ذي بولار إكسبرس» لتوم هانكس عن 55 عاماً، وفق ما أوردت وسائل إعلام أمريكية الاثنين.

وأورد موقع «تي إم زي» المتخصص بأخبار المشاهير أن بينغ توفي بعد سقوطه من الطابق الـ27 من مبنى سكني فاخر في سنتشري سيتي في لوس أنجلوس، نقلاً عن مصادر أمنية مجهولة.

وقال ناطق باسم شرطة لوس أنجلوس لوكالة الصحافة الفرنسية إن رجلاً في الخمسينات من العمر لقي حتفه في المكان نفسه دون الكشف عن هويته.

وقد تطابق سن الضحية وموقع الحدث مع تقرير «تي إم زي».

وبالإضافة إلى إنتاج أفلام بارزة مثل فيلم «غيت كارتر» لسيلفستر ستالون ووثائقي «شاين إيه لايت» لمارتن سكورسيزي، شارك بينغ في كتابة فيلم «كانغارو جاك» الذي صدر في العام 2003.

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واستثمر أكثر من 80 مليون دولار في «ذي بولار إكسبرس»، حوالي نصف ميزانية الفيلم للرسوم المتحركة.

وهذا الفيلم الذي صدر في العام 2004، حقق عائدات بلغت أكثر من 300 مليون دولار في أنحاء العالم.

ولدى بينغ طفلان، داميان والدته ليز هيرلي، وكيرا من لاعبة التنس المحترفة ليزا بوندر.

وأفادت تقارير في «تي إم زي» و«ذي راب» بأن بينغ كان يعاني من الاكتئاب ومات انتحاراً.