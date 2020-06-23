سارة الطباخ تفرض شرطًا تعجيزيًا للتصالح مع محمد الشرنوبي

متابعة بتجــــــــــرد: بعد تحذير المنتجة سارة الطباخ للمرة الثالثة من تعامل شركات الإنتاج مع الفنان محمد الشرنوبي، مما أدى إلى حذف شركة روتانا برومو أغنيت الأخيرة التي أطلقها عقب زواجه من راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام، كشف حسام السنهوري محامي الطباخ، أنها مستعدة للتصالح مع الشرنوبي بشرط أن يلتزم بتنفيذ كافة بنود تعاقده معها.

وأكد السنهوري في لقاء تليفزيوني مع برنامج ET بالعربي، حول تغيير عقد الشرنوبي مع سارة من إدارة أعمال إلى شراكة بين الطرفين أن: “العقد حصري لإنتاج فني وإدارة أعمال ولكن لاستمرار العلاقة لفترة طويلة قامت سارة بمنح الشرنوبي عشرة في المئة حتى يشعر باطمئنان حين تربح الشركة يحصل على أرباح”.

وفجر المحامي مفاجأة حين كشف أن سارة أنفقت ما يزيد على 15 مليون جنيه خلال تعاونها مع الشرنوبي في حملات دعائية وألبوم.

يذكر أنها المرة الثالثة التي يتم فيها التوصل إلى اتفاق بين سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي ثم يخالف الأخير بنود الاتفاقات، التي كان آخرها ما تم برعاية غرفة صناعة السينما.