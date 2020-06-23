خالد أرغنتش يستأنف تصوير “بابل” في هذا الموعد

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت وسائل إعلام تركية أن النجم التركي خالد أرغنتش يستعد لاستئناف تصوير مشاهده في مسلسل “بابل” في الأسبوع الثاني من شهر آب/أغسطس المقبل، بعد إيقاف التصوير بسبب ​فيروس كورونا​.

وكانت تعرضت الحلقة الأولى من المسلسل لموجة كبيرة من الانتقادات اللاذعة، فهيئة الرقابة في تركيا تلقت شكاوى عدة من اشخاص يتهمون المسلسل بأنه يقوم بدعاية لمنظمة feto.

ومنظمة feto وهي منظمة تندرج تحت عنوان الإرهاب، كما وجّهت إنتقادات للمسلسل بسبب إيصال رسالة للجمهور بأن الأغنياء سيئون ويجب كرههم.